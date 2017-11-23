Ходатайство к прокурору Тарасу Дунасу

Уважаемый Тарас Емельянович!

Хотим проинформировать Вас, что в июне 2017 года Народный депутат Украины Борис Юрьевич Козырь обратился с Запросом к Генеральному прокурору Украины Юрию Витальевичу Луценко по серьезной экологической проблеме Березанского лимана, вызванной, в том числе, коррупционными действиями сотрудников Регионального Фонда госимущества Украины.

Нами получена копия ответа, направленная ГПУ в адрес Бориса Юрьевича





Из ответа следует, что прокуратуре Николаевской области «вкaзaнo нa зa6eзпечення неналежного poзслідування та процесуального керівництва».

Просим Вас наполнить конкретикой приведенную цитату из ответа ГПУ.

Уважаемый Тарас Емельянович, чьи же интересы защищает прокуратура Николаевской области?

С уважением!

P.S. Тарас Емельянович, всем нам понятно, что Вы человек пришлый. Выйдет срок, ваш денщик легко закинет чемоданы в дорогую машину.

...А нам здесь жить… Каборга это древнее название могильника в районе села Осетровка. Греки предугадали судьбы нынешних мест?

Жизнь Березанского лимана исчисляется миллионами лет. На протяжении почти трех столетий лиман кормил рыбой Николаев, Одессу и Херсон. За 22 года уничтожены рыбные ресурсы, лиман гниет и превращается в зловонное болото.

https://news.pn/ru/blogs/188845

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