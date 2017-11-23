В Литве опровергли информацию о николаевском «маршрутчике», который незаконно возил пассажиров в Вильнюсе

История о 37-летнем николаевц Валерии Ягелло, который якобы нелегально работал в Вильнюсе водителем автобуса, оказалась фейком.

Об этом сообщает литовский сайт «Делфи».

Ранее другой литовский сайт «Baltnews» сообщал, что Ягелло во время час-пик в Вильнюсе выезжал на нелегальном автобусе по маршруту 3G и брал у ни о чем не подозревающих пассажиров деньги за проезд. Гражданин Украины якобы прибыл в Литву в феврале 2016 года по туристической визе из Николаева. Прав на вождение автобуса у него не было.

У компании Busos Nuoma он якобы приобрел в лизинг за месячный взнос в 350 евро старый автобус Volvo B10M V. Ягелло будто бы даже подключил систему электронного расчета за проезд к своему персональному счету в банке. Наконец, его вычислили на одной заправке на Эйшишском шоссе. У работников заправки вызвало подозрение, что водитель не попросил счет-фактуру и не представил специальную карту водителя Vilniaus viešojo transportas. Именно тогда якобы контролеры и провели впечатляющую операцию по его задержанию. До этой «операции» нелегал якобы успел «заработать» впечатляющую сумму – только наличными при нем было 2455 евро. По словам водителя, это его дневная выручка. Всю эту историю якобы подтвердили работники ЗАО Vilniaus viešasis transportas, услуги и логотипы которого будто бы скопировал Ягелло.

По данным «Делфи», в этой истории пытаются уверить читателей два действующих в Литве портала, один из которых связан с государственным медиахолдингом «Россия Cегодня». Сайт «Baltnews» скопировал историю с сайта «Обзора», утром она была удалена. При этом «Обзор» взял эту историю с сайта «Яплакал», содержание которого создают анонимные пользователи.

«Вся история о нелегале из Украины, которой пытались придать вид новости, - чистой воды вымысел», - сообщает «Делфи».

Это подтвердила и представитель ЗАО Vilniaus viešasis transportas Раса Норкене. Она заверила, что ни о таком случае, ни о Ягелло компания ничего не слышала.

- Два упомянутых автобуса Volvo были списаны еще в 2007 году – их продали с аукциона и были сданы на металлолом. Могли ли эти автобусы оказаться у этого человека – Бог знает. Но глупость уже то, что они могли ездить как автобусы нашей компании, ведь они очень отличаются, это даже смешно. В любом случае, во всех автобусах установлена система э-билета, она действует почти 10 лет, как он мог заработать? Никакой логики. А если продает талончики – где он их мог взять, с них доходы небольшие, они не покроют даже расходы на топливо. Да и горючее водители заливают на заправках автобусного парка, – сказала Норкене.

Также отмечается, что не существует компании под названием более Busos Nuoma, у которой водитель якобы купил автобус. А то, что операцию по задержанию нелегала осуществили контролеры, функция которых – ловить безбилетных пассажиров – вообще звучит странно. Информацию о том, что система э-билета была соединена со счетом «украинца», специалисты вообще назвали выдумкой из области фантастики. Правда, такие детали, как номер автобуса, маршрут, показывают, что авторы текста пытались придать истории аутентичный вид.

Кроме того, эта выдуманная история появилась через несколько недель после того, как портал «Делфи» описал реальный случай 20-летнего вильнюсца, который беспрепятственно вошел в автобус компании Vilniaus viešasis transportas, стоявший на кольце, сел в него и разъезжал по улицам города. За 9 месяцев он умудрился угнать три маршрутных автобуса. В случае же с фейковым бомбилой акцент стоит на том, что жителей Литвы обманывал нелегальный мигрант из Украины.

- Такая цепочка дезинформации только показывает тесную связь между Baltnews и «Обзором». Они уже пытались дискредитировать граждан Украины в Литве, но такими действиями лишь продолжают марать свою репутацию, - сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс, который больше 10 лет занимается вопросом информационных войн.

Со своей стороны редакция «Преступности.НЕТ» приносит своим читателям извинения за публикацию непроверенной информации с сайта «Baltnews».