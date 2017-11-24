В одном из сел России школьники сидят на уроках при температуре воздуха -50

В российском селе Оймякон в четверг, 23 ноября, дети пошли в школу при температуре воздуха -50 градусов.

Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

В администрации села подтвердили, что пока не планируют останавливать занятия в школе, так как температура не достигла необходимой для этого отметки.

- Актированный день у нас вводится при -52 градусах для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было -50, все дети учатся, – рассказали в администрации Оймякона.

При такой температуре в Якутске занятия в школах отменили бы полностью