Депутаты решили выделить 21 миллион гривен на пожарную систему для учебных заведений Николаева

Члены постоянной депутатской бюджетной комиссии Николаевского городского совета в ответ на просьбу и.о. начальника управления образования горсовета Анны Деркач предусмотреть 99 миллионов гривен на обеспечение образовательных заведений автоматизированными пожарными системами решили выделить только 21 миллион гривен.

Об этом речь шла 22 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджету, финансов та социально-экономическому развитию Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Анна Деркач обратилась с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование на 2018 год в сумме 99 миллионов 669 тысяч гривен на принятия первоочередных неотложных мер по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений.

- Оборудование и обеспечение обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации – 86 миллионов 346 тысяч гривен, обработка деревянных конструкций огнезащитным раствором – 9 миллионов 418 тысяч и оборудование зданий и сооружений молний защитой, ремонт внутренних противопожарных водопроводов и другие работы – 3 миллиона 784 тысяч гривен, - объяснила Деркач.

На что депутаты заявили, что таких денег в бюджете нет и вряд ли появятся.

Также, Деркач отметила, что данные деньги запланированы для 35 учебных заведений, а именно на 21 школу, 10 детских садиков и четыре внешкольных учреждения.

На данный момент, по словам Деркач, выделено 810 тысяч гривен на проектно-сметную документацию для пяти школ и одного детсада, плюс к этому списку добавилась еще одна школа №12.

- Я ж не прошу все 99 миллионов сразу выделить, хотя бы часть…, - просила она.

Зинаида Танасевич В свою очередь, Зинаида Танасевич пыталась сагитировать остальных членов комиссии пустить все на самотек.

- Я хочу довести проблему до абсурда, что бы мы отказали, и МЧС, собственно говоря, сам занимался всеми школами, - заявила она.

Кроме этого, Вячеслав Апанасенко начал говорить, что в городе есть и другие проблемные сферы, которые также требуют немалого финансирования.

– Я хотел бы напомнить, что у нас есть обследование Варваровского моста, который рухнет в любой момент, завтра могут быть сотни жертв на этом мосту. Дюкер, который снабжает водой Терновку и Соляные, он весь как решето, у нас огромная потеря воды. Его ремонт предстоит, а обойдется он от 20 до 30 миллионов гривен. Где мы будем брать эти деньги? У нас бюджет резиновый? Сейчас еще долги водоканала и облэнерго, которые не компенсируются. Что нам дала децентрализация? Давайте соберем все глобальные вопросы и найдем методы воздействия на президента, на депутатов, на Верховную Раду. Нужно, чтобы мост рухнул и на нас обратили внимание? Чтобы школа сгорела и ПТУ, – заявил депутат.

В ходе дискуссии члены постоянной комиссии пришли к тому, что нужно составить список всех проблемных сфер города, в том числе и школы, с чем и поехать в Кабмин. Данное решение депутаты единогласно поддержали.

Тем не менее, депутаты, учитываю трагедию в детском лагере «Виктория», решили все же предусмотреть 20 миллионов гривен на объекты и один миллион гривен для их проектирования.

- У нас нет 100 миллионов, но сидеть сложа руки и ничего не предпринимать - так тоже делать нельзя…, - заявил председатель комиссии Александр Бернадский.

- Забиваем 20 миллионов и один миллион на проектирование, - подытожил Карцев.

Напомним, что и.о. мэра Николаева – секретарь городского совета Татьяна Казакова призвала начальника управления образования Николаевского горсовета Анну Деркач освободить занимаемую должность.