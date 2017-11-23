«Вы сначала поборите свое кумовство», – Зеленский гневно раскритиковал СБУ

Известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский гневно раскритиковал действия органов государственной власти Украины в отношении сериала «Сваты».

Соответствующее видео лидер «Квартала» опубликовал на своей страничке в Facebook, передает «NikLife».

Накануне, первый заместитель Государственного агентства по вопросам кино Сергей Неретин заявил, что в ведомстве готовятся к запрету сериала «Сваты» в Украине. Причиной этому послужил запрет на въезд в страну Службой безопасности Украины актеру Федору Добронравову.

Зеленский, в отношении угрозы срыва показа своего сериала, молчать не стал.

- Последние сутки в СМИ обсуждается «таке важливе для нашої країни економічне питання» – запретить сериал «Сваты». Без этого ж никак не растет экономика нашей страны! В связи с чем? Выступала «речниця СБУ», которая сказала, что одному из актеров сериала «Сваты» Федору Добронравову СБУ запретило на три года въезд в нашу страну, – заявил разгневанный шоумен.

Зеленский уверен, что даже если и Добронравов нарушил закон, то нести ответственность за это должен только он, а не вся команда сериала, в котором он снимался.

- Если кому-то не нравится слово «Сваты», вам ближе слово «кумы» – это я тоже могу понять! Вы сначала поборите свое кумовство, а потом боритесь с нашими «Сватами»! Вы боритесь с тем, что людей объединяет. Это украинский сериал, придуманный мною и моими коллегами! – сказал Зеленский.

За первые полчаса видео комика посмотрели почти 30 тысяч пользователей – в комментариях многие поддерживают позицию Зеленского.

Отметим, что 22 ноября СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который исполняет одну из главных ролей в сериале «Сваты».

Государственное агентства Украины по вопросам кино отзовет прокатное удостоверение российского сериала «Сваты» после того, как получит необходимые для этого документы от Минкультуры. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, передает Укринформ.

По его словам, на данный момент у Госкино нет оснований для запрета показа сериала. Но такое решение будет принято после того, как ведомство получит список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

- Это чисто бюрократический процесс - СБУ направит соответствующий документ в Минкультуры, а Минкультуры - к нам. На основании официальных документов мы начинаем реагировать. То есть, мы действуем исключительно в поле действующего законодательства. Как только к нам поступит этот документ - это может произойти сегодня, завтра, послезавтра, - мы будем отзывать прокатное удостоверение на сериал, - сказал Неретин.

Напомним, СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из Росии.