В николаевской полиции сообщили, что расследовали дело о захвате завода в Братском, но передали его в Киев

В Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области заявили, что провели полное расследование по делу захвата Братского маслопрессового завода и направили материалы производства в прокуратуру Киева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее адвокат, соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко рассказала, что Братский маслопрессовый завод на Николаевщине захватил автомойщик машин с помощью поддельных документов. Также она отметила, что полиция и прокуратура не проводят никаких следственных действий по данному делу.

«Правоохранителями Братского отдела полиции и Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области приняты все необходимые меры и проведено полное расследование, а также 25 апреля прокуратурой Николаевской области определено территориальную подследственность уголовного производства по следственному отделу Шевченковского УП ГУНП в Киеве и материалы производства направлено в прокуратуру. Киев», - говорится в сообщении.

В отделе заявляют, что 14 января следственное отделение Братского ОП ГУНП зарегистрировало уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.

Также они отметили, что проведение досудебного расследования взяло на контроль следственное управление ГУНП в Николаевской области.

«В ходе досудебного расследования было зарегистрировано уголовное производство по факту мошеннического завладения неустановленными лицами имуществом ООО «НЕСТ», по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - отмечается в сообщении.

После они направили письмо в Министерство юстиции Украины об отмене регистрационного действия, которое привело к незаконной смене собственника, директора и юридического адреса ООО «НЕСТ».

«Однако Министерство юстиции Украины в проведении указанных действий отказало в связи с отсутствием соответствующих полномочий. А с целью предотвращения реализации имущественного комплекса Братского маслопрессового завода в рамках уголовного производства был наложен арест с временным лишением возможности его отчуждения. Также был наложен арест на доли в уставном капитале ООО «НЕСТ» с запретом проводить регистрационные действия», - говорится в сообщении.

В феврале прокуратура Николаевской области определила подследственность в производстве по СУ ГУНП. На основании ходатайства следователя, следственный судья местного суда вынес постановление о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «НЕСТ», в виде запрета пользования им.

«Всех присутствующих лиц обществ и работников охранных фирм обязали покинуть территорию. Указанное постановление было выполнено: все лица, находившиеся на территории комплекса, покинули территорию. И с целью предупреждения возникновения конфликтов и обеспечения общественного порядка, на основании поручения следователя была обеспечена охрана имущественного комплекса Братского маслопрессового завода за счет сотрудников специального подразделения Главного управления Национальной полиции в Николаевской области», - подчеркивается в сообщении.

Также они отметили, что во время досудебного расследования было проведено ряд следственных действий, такие как:

- временные доступы к документам, в т.ч. к оригиналам регистрационного дела ООО «НЕСТ» в г. Киеве, во время чего установлено, что в материалах регистрационного дела отсутствует оригинал протокола общего собрания участников ООО «НЕСТ»;

- проведена почерковедческая экспертиза подписей, выполненных на оригиналах документов регистрационного дела ООО «НЕСТ», и техническая экспертиза отпечатков печати ООО «НЕСТ»;

- проведены обыски по месту жительства Зайцева В. И. (г. Киев) и адресу, указанному в качестве места проживания нынешнего директора ООО «НЕСТ» Зайца Е.В. (г.Днепр), в ходе обыска документов и вещей, имеющих значение для следствия не найдено;

- допрошены ряд лиц, в т. ч. Зайцев В. И., который сообщил, что отношения к ООО «НЕСТ» не имеет, документы, послужившие основанием для перерегистрации общества, не подписывал, и тому подобное.

После чего отправили в Минюст письмо об отмене регистрационного действия от 13 января, однако там снова отказали в связи с отсутствием соответствующих полномочий.

«В июле 2017 года в ГУНП в Николаевской области поступило постановление следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева об отмене ареста имущественного комплекса Братского маслопрессового завода в виде запрета ним пользования. В связи с этим, ГУНП в Николаевской области было вынуждено прекратить осуществлять дальнейшую охрану территории завода», - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что они продолжать принимать меры по охране общественного порядка в селе Братское, с целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между работниками ООО «БМПЗ», бывшими и действующими владельцами ООО «НЕСТ».

Ранее сообщалось, что в поселке Братское на Николаевщине в январе этого года произошел рейдерский захват Братского маслопрессового завода (ООО «НЭСТ»).