В Николаеве собираются ввести мораторий на установку билбордов при въезде в город

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В 2018 году в Николаеве хотят ввести мораторий на установку рекламных щитов при  въезде в город со стороны Херсона и Одессы, по проспекту Центральному и проспекту Героев Украины.

Об этом стало известно на заседании николаевского исполкома в пятницу, 24 ноября.

Саму идею подал член исполкома Владимир Тимошин, а и.о. мэра Николаева – секретарь городского совета  Татьяна Казакова ее поддержала.

- Проспект широкий, чтобы было красиво. Нужно юридическому департаменту обдумать, каким образом это реализовать, - сказал Тимошин.

В итоге за проект проголосовали единогласно, решив не продлевать разрешения на установку щитов тем, у кого они ещё действительны, а новые не выдавать. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции. После их демонтировали.

Людмила Жерновская

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русскийобщество