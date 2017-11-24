В Николаеве собираются ввести мораторий на установку билбордов при въезде в город

В 2018 году в Николаеве хотят ввести мораторий на установку рекламных щитов при въезде в город со стороны Херсона и Одессы, по проспекту Центральному и проспекту Героев Украины.

Об этом стало известно на заседании николаевского исполкома в пятницу, 24 ноября.

Саму идею подал член исполкома Владимир Тимошин, а и.о. мэра Николаева – секретарь городского совета Татьяна Казакова ее поддержала.

- Проспект широкий, чтобы было красиво. Нужно юридическому департаменту обдумать, каким образом это реализовать, - сказал Тимошин.

В итоге за проект проголосовали единогласно, решив не продлевать разрешения на установку щитов тем, у кого они ещё действительны, а новые не выдавать.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции. После их демонтировали.