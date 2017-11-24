В бюджет Николаева на 2018 год хотят «заложить» деньги на проект строительства ледового катка в парке «Победа»

Егор Бедаков В проекте бюджета города Николаева на 2018 год предусмотрено выделить Управлению капитального строительства Николаевского городского совета 1 миллион 350 тысяч гривен, из необходимых 130 миллионов, на строительство ледового катка в спортгородке, расположенном в парке «Победа».

Так, в проекте бюджета Николаева на 2018 год, который планируют рассмотреть на очередной сессии Николаевского городского совета и который был опубликован на сайте Николаевского городского совета указано, что на «Новое строительство ледовой арены по адресу: пр.Героев Украины, 4 в г. Николаевае, в т. ч. проектные работы и экспертизу» хотят выделить 1 миллион 350 тысяч гривен.

В свою очередь начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Егор Бедаков пояснил, что изначально о том, что планируется строительство новых спортивных объектов говорил отстраненный от должности городской голова Николаева Александр Сенкевич. В частности, речь шла о строительстве ледового катка.

- Татьяна Викторовна (Казакова, и.о. мэра Николаева, - ПН) не отказывается от идеи, что в городе должен быть муниципальный ледовый каток. Так как место бывшего катка будет, скорее всего, занято, а на данный момент идет передача спортгородка в парке «Победа», который включает в себя стадион, фехтовальную школу и еще часть земли свободной, то там и планируется проектирование пока только ледовой арены, - заявил Бедаков.

При этом, он добавил, что выделение 130 миллионов гривен на строительство катка заложено в программу, в бюджет же прописано пока только средства, необходимые для изготовления проекта.

- На 2018 год в программу забито 130 миллионов – это только в программу, как бы эфемерная цифра, пока неподтвержденная никакими документами. И «забито» миллион 350 тысяч на проектирование данного объекта (в бюджет, - ПН). Когда каток будет спроектирован, будет скорректирована цена. Естественно, тогда город будет искать софинансирование. Потому что городскому бюджету такой социальный объект, как и любой социальный объект не будет приносить прибыль, а наоборот будет тянуть средства из городского бюджета на свое обслуживание, - пояснил Бедаков.

Что касается вопроса того, на какой территории будет строиться объект, то Бедаков сообщил, что участок, предусмотренный под обустойство катка находится в пользовании у Николаевского национального университет имени В. Сухомлинского.

– Насколко я знаю, там земля была городская и была выделена в оперативное пользование «Сухомлинке». Сейчас решается вопрос с передачей стадиона, фехтовальной спортшколы в собственность города. И после этого делается еще отдельно передача земли городу. Понятно, это вопрос не одного дня, не одного месяца. Но проектировать нам предварительно нужно. В любом случае, если бы не было понимания о передаче в принципе этого спорткомплекса городу – город не имел бы права ни проектировать, ни строить. Он просто, допустим, мог выделить субвенцию области или кому-то, при принятии соответственно решения городского совета, о софинансировании. Но проектировать – это растрата бюджетных средств, - сказал Бедаков.

Как известно, в мае этого года город разорвал договор аренды земли с фирмой, которая в 2006 году построила в Николаеве ледовый каток. В конце июля 2016 года развлекательное заведение закрылось из-за финансовых трудностей. Тогда, по словам администрации ООО «ЛК Гольфстрим», из-за непомерно высокой арендной платы за землю и огромных расходов на электроэнергию, необходимую на заморозку ледового поля, заведение оказалось несостоятельным оплачивать по счетам.

После обращения жителей города профильная депутатская комиссия даже согласилась втрое снизить ставку аренды земли для владельца ледового катка. Но данный вопрос не нашел поддержки среди народных избранников на заседании сессии Николаевского городского совета 14 июня 2016 года. Депутаты разошлись во мнении относительно создания КП «Николаевский городской ледовой комплекс», которое должно было спасти каток финансово. В итоге мэр Александр Сенкевич сообщил, что будет подготовлен бизнес-проект с запланированными расходами и доходами катка, а потом направлен во все депутатские комиссии.

Уже в мае этого года, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что намерен потратить деньги на проект искусственного катка в Николаеве