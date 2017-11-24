В николаевский паб «Ципа» едут легендарные гости из Европы, а свежее пиво из Карпат уже на кране

На следующей неделе в николаевском пабе Ципа ожидают поставку легендарного чешского пива Pilsner Urquell. С этого момента в заведении начнется “Марафон легендарного пива”. Теперь один из кранов в пабе будет закреплен за гостевым сортом с мировым именем. После Pilsner Urquell планирую привезти в Николаеве пиво BrewDog из Великобритании, возможно даже удастся заполучить кегу Mikkeller.

Основными особенностями приготовления Pilsner Urquell являются растущий только в Богемии «благородный» сорт хмеля Заац (Saaz) - производное от немецкого названия г. Жатец. Хмель считается ключевым элементом вкуса Pilsner Urquell. Также важна и мягкая вода.

Пока Pilsner в дороге, в Ципе позаботились о полностью заполненном пивном меню на выходные. Сегодня утром паб получил свежее пиво из Карпат - где находится одноименная Гуцульская крафтовая пивоварня “Ципа”. Сегодня работают все 16 кранов. Акцент в этот раз бармены сделали на классическое пиво из линейки “Ципа Традиция”, которое представленного, как никогда широко.

На кранах

Из линейки “Традиция”:

Говерла

Менчул

Близниця

Петрос

Драгобрат

Чорна гора

Из линейки “Пошуки”:

Ципа Золота

Ципа Під травов

Самотня Ципа

Ципа100

ЦипаВночі

Ципа Пломбір

ЦипаФист

Дружеские пивоварни:

IIIoBrew/ Neipa

IIIoBrew/ Am. Wheat

FDB/ Morion

К пиву гостей угощают закусками из нового меню. Стоит отметить новое блюдо - Криштофаники. Это не то пирожки, не то маленькие пиццы с разными начинками. Криштофаники готовятся на тоненьком вкуснейшем тесте и заворачиваются треугольниками. Запекаются в печи и подаются горячими к холодному пиву.

В пабе подают аж 8 видов Криштофаников с различными начинами. На любой вкус: от нежных, со сладким привкусом, до острых для любителей огненного перца.

Резерв столиков в заведении 📞 073 026 2709. Улица Соборная, 2В (двор кинотеатра Родина).