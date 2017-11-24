В Николаеве стивидорная компания отрицает свою вину в гибели докера и судится с его семьей

Стивидорная компания «Никмет-Терминал» отказалась помочь семье Игоря Церуша после его смерти и уверяет, что мужчина получил травму не на производстве.

Об этом заявил Владимир Тимошин в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 24 ноября.

Напомним, что в мае 2017 года 27-летний николаевец получил ушиб головы на производстве, перенес трепанацию черепа, после чего впал в кому и вскоре умер. Позднее главврач БСМП города Николаева Александр Демьянов подтвердил, что травма Церушем была получена в рабочее время.

В ходе заседания исполкома Владимир Тимошин поинтересовался у директора департамента социальной защиты Сергея Бондаренко, разбирался ли тот в трагедии, которая произошла с семьей Церуша. По его словам, «Никмет-Терминал» придерживается позиции, что Игорь получил травму головы до того, как пришел на работу. Также он отметил, что компания судится с семьей погибшего.

- Человек пришел на работу в 8:00. В 17:00 получил травму головы, была разбита каска. По заключению медиков он 20 минут после получения травмы не мог функционировать. На предприятии заняли позицию, что он пришел на работу в 8:00 и целый день работал, а половины головы не было, - сказал Тимошин.

В свою очередь представитель Фонда соцстраха подтвердил, что в их расследовании случай оказался связан с производством.

- На сегодняшний день семье Церуша Игоря было выплачено 168 тысяч 400 гривен. Это 100 минимальных прожиточных минимумов. Кроме того, иждивенцу разовая выплата - 33 тысячи 680 гривен уже выплачена и ежемесячная выплата, которая составляет 1 тысячу 58 гривен 40 копеек, - отметил он.

По словам Бондаренко, в компании настаивают на том, что инцидент произошел вне стен предприятия и свою вину отрицают.

В итоге члены исполкома пришли к выводу, что необходимо взять на контроль разбирательства между фирмой и семьей погибшего.