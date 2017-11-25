На Николаевщине 98% школ обеспечены беспрепятственным доступом для детей с инвалидностью

В Николаевской области 98% школ обеспечены беспрепятственным доступом для детей с инвалидностью.

Об этом сообщил на своей странице в «Facebook» губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Так, 482 школы оборудованы пандусами, 34 школы имеют свободный доступ и не требуют обустройства пандусов, в восьми невозможно обустроить пандус по техническим условиям. В этом учебном году в Николаевской области учится 2230 детей с инвалидностью, из них 245 в детских садах, 1120 детей обучаются на дневной форме обучения, 483 – по индивидуальной форме обучения, 534 – в интернатах. В 22 школах и областной психолого-медико-педагогической консультации обустроены внутренние туалеты для детей на колясках. Устанавливаются подъемники.

В этом году в областной школе-интернате №3 уже оборудован лифт, в медицинском блоке Мешково-Погореловской санаторной школы-интерната сделаны пандусы, в спальном корпусе Антоновской школы-интерната появились туалеты и душевые для учащихся на колясках. Для подвоза учащихся в школы в Братском и Новоодесском районах есть специализированные автобусы.

Кроме того, 37 из 49 учебных и лабораторных корпусов николаевских вузов обустроены пандусами, здания общежитий имеют 18 пандусов. С 42 зданий учебных корпусов профессионально-технических учебных заведений 40 обустроены пандусами; из 32 общежитий 27 имеют свободный доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине планируют создать инклюзивно-ресурсные центры, которые помогут в воспитании детей.