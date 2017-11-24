«Скажите, пожалуйста»: «Гастроли» под куполом цирка ВРУ за 1,2 миллиарда гривен

Если вы думаете, что похода съемочной группы «Скажите, пожалуйста» в Верховную Раду Украины хватило на один выпуск, то это не так. Свитланка с Валерой отсняли столько материала, что хватило бы на пять выпусков. Однако они выбрали для вас самое интересное и смонтировали еще один выпуск.

В этом сюжете вы увидите, как николаевские народные избранники провели для ведущей программы экскурсию по Верховной Раде, показали, как и где они живут в столице. А также вы узнаете, чем Верховная Рада, по мнению Свитланки, отличается от городского совета.

Напомним, в предыдущем выпуске «Скажите, пожалуйста» Свитланка Махничева выясняла, чем занимаются николаевские нардепы в Верховной Раде Украины?