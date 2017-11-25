В Николаеве на новогодние праздники запланировали сразу две елки и несколько концертов на Соборной

В Николаеве на новогодние праздники состоится несколько концертов и будет сразу две елки.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова.

Так, 19 декабря, в День Святого Николая в «городе корабелов» пройдет торжественное открытие праздничных красавиц – новогодних елей. В этом году их будет две. Одна будет «красоваться» на главной пешеходной улице Николаева, перед Каштановым сквером, а вторая – на площади Соборной. В этот день пройдет карнавальное шествие от детского городка «Сказка» до площади Соборной. В нем могут принять участие все желающие.

В этот же день на главной площади Николаева незабываемым шоу будет открыт ледовый каток, а уже вечером там состоится праздничный концерт. Отметим, что в этом году в городе будет работать два катка.

Что касается новогодней ночи, то в ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади города планируется праздничный концерт с участием музыкантов. Зрители смогут насладиться живым выступлением талантливых николаевских исполнителей. Жителей города ждет концертная программа с творческими сюрпризами, однако с какими именно, организаторы пока держат в секрете. Помимо этого, планируется показ прямой трансляция обращения президента Украины на большом экране. Уже в новом, 2018 году, днем 1 января николаевцев также ожидает развлекательная новогодняя программа на центральной площади.

Уже 7 и 14 января нового года горожан порадуют двумя большими концертными программами. 7 января пройдет Рождественский концерт в этностиле с участием украинских народных коллективов со всей Николаевской области. В свою очередь, 14 января пройдет закрытие «новогодних каникул» еще одним большим концертом на площади Соборной.

Также Юрий Любаров отметил, что на протяжении всех новогодних каникул в Николаеве будут проходить дневные и ночные мероприятия, которые будут рассчитаны не только на детей, но и их родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве к Новому году почти за 3 миллиона гривен купят 22-х метровую елку с иллюминацией.