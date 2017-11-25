В Николаеве патрульные проверяют «маршрутчиков» – обнаружили четыре неисправных автобуса

В Николаеве патрульные и Государственная служба Украины по безопасности на транспорте проводит профилактические мероприятия на пассажирском транспорте «Перевозчик-зима».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

На данный момент обнаружили 12 нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок и правил дорожного движения, из которых 4 факта технической неисправности транспортных средств, 3 случая управления автобусом, который не прошел обязательный технический контроль, 3 факта нарушения требований дорожной разметки и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Такая проверка продлится до 17 декабря. Также инспекторы будут проводить разъяснительную работу по безопасному управлению автобусами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на месяц отстранили от работы «маршрутчика», из-за гонок которого пострадала пассажирка.