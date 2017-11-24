Мэрия Николаева объявила конкурс на должность главного архитектора города

Исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил конкурс на замещение вакантной должности начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора города.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Среди основных требований к кандидатам - высшее архитектурное образование по образовательно-квалификационному уровню магистра, специалиста и стаж организационной и профессиональной работы по специальности в сфере градостроительства и архитектуры не менее 5 лет.

Дополнительная информация по основным функциональным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда предоставляется по телефону 37-09-55. Срок принятия документов – в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: улица Адмиральская, 20, кабинет 371, с 9:00 до 12:00 (понедельник-четверг).

Напомним, что в октябре этого года главный архитектор Николаева Анна Палеха написала заявление на увольнение.