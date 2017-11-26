Известный украинский хоккеист поддержал президента РФ и вступил в «Команду Путина»

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Украинский нападающий клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский выступил в «Putin Team».

Об этом сообщил в своем Instagram игрок СКА Илья Ковальчук, сообщает «XSport».

Ковальчук и Поникаровский

«Putin Team» - это общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина, созданное игроком «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Напомним, весной 2017 года Поникаровский отказался от вызова в сборную Украины. Отметим, что хоккеист имеет три гражданства: кроме украинского, также канадское и российское. 

Напомним, что ранее сенаторы США призвали лишить Россию права проведения ЧМ-2018.

Вадим Богданов

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русскийобщество