Под контроль Украины перешли два села из «серой зоны» на Донбассе

Украинские военные взяли под свой контроль населенные пункты Травневое и Гладосово в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Представители групп гражданско-военного сотрудничества «Бахмут» и «Светлодарск» совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины посетили эти села и раздали местным жителям продуктовые наборы первой необходимости, в которые входили крупы, мясные и рыбные консервы. Следует заметить, что гуманитарный груз офицеры группы ЦВС «Бахмут» сформировали из продуктов питания, полученных на военных складах для собственных нужд.

- Так сложилось, пока нет соответствующих запасов, а люди нуждаются в помощи уже сегодня. Поэтому офицеры группы предоставили часть своих продуктов местным, которые за время проведения АТО ни разу не получали какой-либо помощи, - отметил подполковник Юрий Соколовский.

Также во время общения с местными жителями военные выяснили проблемные вопросы, которые сегодня требуют решения. Это в частности вопросы восстановления электроснабжения, обеспечения вещами первой необходимости, продуктами питания.

Напомним, что ранее двое бойцов ВСУ, которых посчитали погибшими в бою под Крымским, выжили и вернулись на свои позиции.