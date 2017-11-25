Апелляционный суд Николаевской области подтвердил, что рассмотрит «дело 2 мая»

Апелляционный суд Николаевской области будет рассматривать «дело 2 мая».

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.

«Уголовное производство по апелляционной жалобе прокуратуры Одесской области на оправдательный приговор в отношении С.А.Долженкова, А.А.Алешина, С.Власенко, С.А.Глизнуцы, Е.В.Грищука, Е.Б.Гулия, В.О.Дзюбенко, М.И.Емельянова, Е.И.Зайцева, В.В.Зибницкого, В.В.Ильиницкого, П.В.Ковшова, С.М.Корчинского, Е.И.Мефедова, В.Г.Михайлова, В.В.Романюка, С.М.Рудика, М.В.Сакауова, А.В.Шапки, О.Суханова поступило из Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в апелляционный суд Николаевской области. Согласно протокола автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 24 ноября определен состав коллегии судей», - сообщили в суде.

Дата начала рассмотрения апелляции в «деле 2 мая» пока неизвестна.