На Николаевщине после вмешательства главы РГА и депутата облсовета начался ремонт съезда с дороги в сторону села

В Снигиревском районе Николаевской области начался ремонт съезда с автодороги Т-1508 «Снигиревка – Березнеговатое» на дорогу в село Новопетровка. Ранее родители воспитанников местной школы-интерната сетовали, что добраться в учебное заведение проблематично.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Директор Новопетровской школы-интерната Наталья Луцик рассказала, что ежедневно родители забирают детей и жалуются на съезды дороги, так как проехать неудобно. Руководитель учебного заведения от имени родителей решила обратиться к депутату Николаевского облсовета Юрию Кормышкину и главе Снигиревской РГА Инне Бойко, чтобы по возможности сделать съезд более удобным.

- Результат был шокирующим, я даже не ждала, что так быстро, только обратившись, сразу можно получить позитивный ответ, изменения к лучшему, — поделилась Луцик.

Ремонтные работы уже начались. Кроме того, Луцик отметила, что жители также обратились за помощью в обустройстве остановки и туалета, так как элементарных удобств на трассе нет.

- Я хочу сказать, что нужно обращаться, и отзывы, обязательно, я думаю, положительные, получат все. И еще я хочу сказать, что я обращалась к Юрию Анатольевичу и Инне Владимировне, и если есть такие результаты и возможности, так своевременно и оперативно реагируют, нашли все возможные средства, чтобы сделать еще и остановку. Это я говорю от нашей громады, наших жителей, которые часто отъезжают в разные места, и люди говорили, действительно, что нужна остановка и по возможности для соблюдения санитарных норм установить туалет. Даже на трассе «Снигиревка – Николаев» нет ни одного такого помещения, которое необходимо, — добавила директор школы-интерната.

Она поблагодарила Кормышкина и Бойко за поддержку и заботу о людях. Отметим, что ремонтные работы также будут проводиться в селе Широкое. А необходимые остановка и туалет также уже есть в перечне запланированных работ.