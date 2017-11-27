«У меня две дочери», – экс-начальник «Николаевского облавтодора» отрицает, что на сайте «Миротворец» размещена информация о его сыне

Андрей Золотько Экс-начальник ДК «Николаевский облавтодор» Андрей Золотько заявил, что не знает, кто такой Богдан Золотько, и не имеет к нему никакого отношения.

Об этом рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что сын экс-начальника ДП «Николаевский облавтодор» Андрея Золотько, который фигурирует в уголовном производстве по факту хищений бюджетных средств на предприятии, состоит в бандформировании «внутренние войска МВД ДНР». Информация о Богдане Золотько размещена на сайте «Миротворец», который специализируется на сборе информации о боевиках Донбасса.

Сам же Андрей Золотько отмечает, что уехал с Ясиноватой Донецкой области на учебу еще в 1989 году, и тогда же выписался из отцовской квартиры.

– Я с 1989 года как уехал учится с Ясиноватой. Потом работал в Донецке. Женился, две дочери, жил и работал в Донецке – трест «Донбассдорстрой» – строил дороги. По адресу: микрорайон «Зорька», 10, квартира 36 с 1 сентября 89-го года прошлого столетия я выписался и больше туда я не прописывался, потому что я уехал учится. Это была квартира моей семьи, которую отец заработал, работая на заводе кузнецом в советское время. 4 марта 2007 года он умер. Кто-то внес неправдивую информацию на данный сайт («Миротворец», – ПН), – отметил он.

По словам Золотько, после начала боевых действий на территории Донбасса, он ни разу не был в Ясиноватой.

– Я нахожусь в списках как активный член проукраинской позиции в городе Ясиноватая на Донбассе. Когда я был директором облавтодора, все военнослужащие, которые уходили с облавтодора в ВСУ, мы полностью их обеспечивали всем необходимым: бронежилетами, касками в 2014 году, термобельем, всем… Это все здесь, будучи директором облаватодора в 2014 году, когда шла мобилизация. И наши сотрудники уходили на фронт, мы обеспечивали совместно с волонтерами, мы просто не афишировали этого массово, но каждый знал… – добавляет экс-директор «Николаевского облавтодора».

Что же касается Богдана Золотько, то, уверен Андрей Золотько, с таким данными такого человека не существует.

– Этот человек может и существует, но под другой фамилией, именем. Если фотография человека есть, то и он где-то есть. Но с такими данными такого человека нет. Если бы он был, то там бы привязали идентификационный код. Он может быть даже фейковый. Может, это даже специально было сделано этими «ДНРовскими». Но он мне не сын. У меня две дочери и все! – заявил Золотько.

По его словам, старшая дочь проживает в Кракове, в Польше, где после окончания Ягеллонского университета с красным дипломом устроилась на работу. А младшая дочь проживает в Николаеве.

Что же касается СБУ, то экс-директор ДП «Николаевский облавтодор» уверяет, что к нему вопросов со стороны спецслужбы не было.