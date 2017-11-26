В Украину движется штормовой циклон из Скандинавии, который может принести понижение температуры и снегопады

Фото: Николаев, январь 2017 года К территории Украины идет штормовой циклон из Скандинавии, который принесет немало неприятных погодных ситуаций.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, передает «Голос».

- Сейчас территория Украины в эти дни будет подвержена проникновению фронтальных систем, связанных с очень большим циклоном над Скандинавией. Этот циклон принесет немало неприятных ситуаций, он штормовой, - рассказала Мартазинова.

По ее словам, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

А что касается прогноза об аномально холодной зимы, то синоптик эти утверждения опровергает. По ее словам, температура в декабре, январе, феврале в нашей стране будет такая же, как и в прошлом году.