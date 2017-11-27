В субботу, 25 ноября, в Николаеве состоялся первый областной съезд ветеранских организаций участников АТО Николаевской области.

Об этом сообщает организатор мероприятия ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО».

Всего в съезде приняли участие 47 представителей из 24 организаций всех районов области.

«Съезд приветствовали первый заместитель главы областной администрации Вячеслав Бонь и заместитель городского головы, участник АТО Юрий Степанец. Также перед участниками выступили главный специалист сектора Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Саенко Павел, председатель Общественного совета при ОГА Юрий Пидвышинский», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что участники съезда единогласно приняли решение о создании Координационного совета для решения неотложных вопросов деятельности общественных организаций ветеранов АТО и для защиты прав участников АТО и членов семей погибших.