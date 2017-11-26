За 25 лет в Украине исчезли более десяти тысяч малых рек, – Ассоциация рыболовов

За последние двадцать пять лет с карты Украины исчезло более десяти тысяч малых рек.

Об этом сообщил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Как отмечается в сообщении, отношения к водным ресурсам страны крайне неудовлетворительное.

«Последние двадцать лет фактически не проводятся мелиоративные работы по расчистке заиленных истоков рек, в результате реки мелеет, пересыхают. Проблему усугубляет то, что в последние годы наблюдается сильное маловодье – реки наполняются только на 70% от нормы. Хаотично вразрез с существующим законодательством интенсивное застраиваются берега водоемов. Там, где раньше были пойменные луга, природные нерестилища рыбы, живописные протоки, сегодня частные домовладения. Загоняя берега рек в бетон, этим их лишают возможности очищать свои же воды. И право граждан на беспрепятственный подход к водоему нарушается строительством различных ограждений. Сегодня из Киева в города Украинка фактически простому человеку невозможно подойти к воде – везде частные заборы...» – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине 73 тысячи рек, 40 тысяч озер, 1,1 тысяча водохранилищ, 400 тысяч прудов – 1,1 миллион га пресных водоемов. Однако Украина считается маловодной страной, так как большинство водных ресурсов из-за загрязненности не пригодны для водозабора питьевой воды.

– Все годы независимости к нашим водоемам относятся чисто потребительски, а порой и преступно. Многие реки перегородили плотинами, в результате чего они потеряли свое естественное течение и не в состоянии «смыть» всю грязь, которая попадает к ним. По берегам рек стоят мегаполисы, химические и металлургические гиганты со своими сливами и стоками. Вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Вода настолько загрязнена, что ей присвоен 4 класс... Очистные сооружения советского образца были рассчитаны на водозабор максимум 2 класса воды и поэтому не могут справиться. Это мы ощущаем на себе, у себя дома. Вода, которая попадает к нам в дом с заржавленных труб 50-летней давности, не пригодна для питья без фильтрации и кипячения. Каждый руководитель считает реку, протекающую по территории сельсовета, своей собственностью. Строит на ней дамбу! Не понимая, что, убив течение – убиваешь реку! А затем полученные разливы, заводи этот председатель сельсовета отдает за символические деньги куму, свату, брату, для непонятных целей, – говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

В прошлом году в отечественные водоемы было сброшено более 2 миллиардов кубометров стоков. По официальным данным только две трети из них прошли через очистные сооружения.