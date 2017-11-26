Тревел-эксперты назвали 25 мест, в которых стоит побывать в 2018 году

В Business Insider провели опрос среди ведущих тревел-экспертов, какие направления следует обязательно запланировать. Среди них можно встретить как и всем известные курортные места, так и самые сокровенные места нашей планеты, сообщает «24 канал».
25 мест, которые стоит посетить в 2018 году:
Побывать на Royal Highland Festival в Лайя - высокогорном селении Бутана;
Посмотреть на ретро-автомобили в Виньялес, Куба;
Поймать волну на побережье Алентежу в Португалии;
Проникнуться местной культурой в Валлетте, Мальта;
Поддержать страны, пострадавшие от ураганов в Вест-Индии в 2017-м (Карибские острова);
Изучить каньон Антилопы в штате Юта, США;
Попробовать найти тихое место в Токио, Япония;
Побывать на острове Нуса Лембонган в Индонезии;
Понаблюдать за северным сиянием в Исландии;
Насладиться природой в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго;
Осуществить сплав на каяке на Бледском озере, Словения;
Изучить историю рабства в музее Whitney Plantation в Луизиане, США;
Съесть тапас в испанской Севилье;
Сделать невероятное фото на острове Сан-Мигел в Португалии;
Проплыть через Trollfjord в Норвегии;
Почувствовать себя единственным туристом в Тунисе;
Добраться до исторического памятника Callanish Stones в Шотландии;
Отправиться в поездку к водопаду Гюдльфосс в Исландии;
Устроить себе спа-отдых в Таллинне, Эстония;
Наконец отправиться в Амстердам, Нидерланды;
Устроить вечеринку на берегу Дакара, Сенегал;
Посмотреть на замерзшее озеро Байкал, Россия;
Созерцать звезды в национальном парке «Тейде» на острове Тенерифе;
Проехаться на подъемнике над Лаутербруннен в Швейцарии;
Ближе познакомиться с культурой Боснии и Герцеговины в Мостаре.