Тревел-эксперты назвали 25 мест, в которых стоит побывать в 2018 году

В Business Insider провели опрос среди ведущих тревел-экспертов, какие направления следует обязательно запланировать. Среди них можно встретить как и всем известные курортные места, так и самые сокровенные места нашей планеты, сообщает «24 канал».

25 мест, которые стоит посетить в 2018 году:

Побывать на Royal Highland Festival в Лайя - высокогорном селении Бутана;

Посмотреть на ретро-автомобили в Виньялес, Куба;

Поймать волну на побережье Алентежу в Португалии;

Проникнуться местной культурой в Валлетте, Мальта;

Поддержать страны, пострадавшие от ураганов в Вест-Индии в 2017-м (Карибские острова);

Изучить каньон Антилопы в штате Юта, США;

Попробовать найти тихое место в Токио, Япония;

Побывать на острове Нуса Лембонган в Индонезии;

Понаблюдать за северным сиянием в Исландии;

Насладиться природой в чилийской провинции Тьерра-дель-Фуэго;

Осуществить сплав на каяке на Бледском озере, Словения;

Изучить историю рабства в музее Whitney Plantation в Луизиане, США;

Съесть тапас в испанской Севилье;

Сделать невероятное фото на острове Сан-Мигел в Португалии;

Проплыть через Trollfjord в Норвегии;

Почувствовать себя единственным туристом в Тунисе;

Добраться до исторического памятника Callanish Stones в Шотландии;

Отправиться в поездку к водопаду Гюдльфосс в Исландии;

Устроить себе спа-отдых в Таллинне, Эстония;

Наконец отправиться в Амстердам, Нидерланды;

Устроить вечеринку на берегу Дакара, Сенегал;

Посмотреть на замерзшее озеро Байкал, Россия;

Созерцать звезды в национальном парке «Тейде» на острове Тенерифе;

Проехаться на подъемнике над Лаутербруннен в Швейцарии;

Ближе познакомиться с культурой Боснии и Герцеговины в Мостаре.