В украинских и европейских аэропортах состоялись акции в поддержку незаконно осужденных в России украинцев

В аэропортах Киева, Одессы, Риги, Бухареста, Праги и Хельсинки состоялись акции в поддержку украинского активиста Александра Кольченко и других незаконно осужденных в России украинцев.

Как сообщается на странице МИД Украины в Facebook, международная акция «Напрасное ожидание» проводится 26 ноября, в день рождения Кольченко.

Активисты по всему миру вышли, чтобы ожидать украинских политзаключенных в аэропортах. Кольченко празднует свой 4-й день рождения в российской колонии.

«В пражском аэропорту проходит акция #НапрасноеОжидание в поддержку украинских политзаключенных в РФ. Акция стала известной именно благодаря чешским активистам, и по их инициативе на этот раз посвящена исключительно украинским заложникам Кремля, получив международный масштаб #PointlessWaiting», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту Риги также прошла акция #НапрасноеОжидание с участием активистов из числа украинской общины и латвийских друзей Украины.

«Все они ждут невинных людей, граждан Украины, крымскотатарских братьев, которые против собственной воли стали политическими заключенными страны-агрессора, сейчас незаконно удерживаемых в России», - говорится в сообщении.

В рамках акции «Напрасное ожидание» активисты также ждали Кольченко и других украинских политзаключенных Кремля в международных аэропортах Бухареста, Одессы и Киева («Жуляны»).

Также отмечается, что за решеткой в РФ незаконно удерживают около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам.

Кроме того, на странице #PointlessWaiting сообщается, что акция состоялась также в Хельсинки.

Как известно, весной 2014 года режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму. Их этапировали в РФ, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали. 25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова и Кольченко, соответственно, к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении Сенцова и Кольченко.