«Чем больше людей занимаются бизнесом, тем лучше живется в этой стране», – участники АТО побывали на «НТРЗ»

На «Николаевском тепловозоремонтном заводе» побывали участники третьего бизнес-инкубатора «Друге дихання».

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Отмечается, что для слушателей курса было важно не только своими глазами увидеть, как работает негосударственное предприятие, но и предметно пообщаться с директором завода, создававшего его с нуля. Со своей стороны, Вячеслав Симченко считает такое личное неформальное общение крайне необходимым для будущих предпринимателей.

- Как правило, новички сразу делают множество ошибок, в основном – из-за недостатка опыта. Именно поэтому важно общаться с теми, кто уже опыт в бизнесе наработал, кто уже «зубы съел» на многих вопросах, - рассказал Симченко.

Также бизнесмен отметил, что готов помогать ребятам советами, готов рассматривать их бизнес-планы.

- Ведь чем больше людей занимаются бизнесом, тем лучше живется в этой стране. Каждый предприниматель – это новые рабочие места, это ВВП страны, налоги, это крыши, больницы и дороги. Всего бы этого не было, если бы не было тех людей, кто зарабатывает деньги,- сказал он.

Участников бизнес-инкубатора интересовало то, как вообще Симченко пришла в голову мысль заниматься ремонтом тепловозов. То, какими были первые шаги и вложения, как сегодня организована работа завода. Многих удивил заводской «open-офис», где ни у кого из руководства нет отдельных кабинетов, весь штат офисных работников расположен в одном большом помещении без лишних перегородок.