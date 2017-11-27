В Центральном районе Николаева прошел рейд против незаконной торговли пищевыми продуктами животного происхождения

В четверг, 23 ноября, в Центральном районе Николаева представителями отдела по координации торговли и предпринимательства администрации Центрального района Николаевского городского совета организовано и проведено рейд против несанкционированной торговли живыми животными и пищевыми продуктами животного происхождения.

Об этом сообщает Администрация Центрального района.

Во исполнение распоряжения главы администрации Центрального района от 15.08.2017 № 60-р о мерах по ликвидации стихийных рынков и прекращения несанкционированной торговли живыми животными и пищевыми продуктами животного происхождения рейды были проведены по адресу: улица Шестая Слободская, у дома № 11 и по проспекту Героев Украины в направлении движения к Терновской дороги, остановка общественного транспорта «Школьная».



Рейд проходил с участием инспектора главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области и общественного формирования по охране правопорядка «Сокол».

«Руководствуясь ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, п. 12.2.21 («Осуществление торговли в не самом отведенных для этого местах и ​​без соответствующего на то разрешения») «Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Николаеве», утвержденных решением Николаевского городского совета от 16.05.2013 № 28/10, представителями администрации Центрального района Николаевского городского совета составлено 5 административных протоколов», - говорится в сообщении.

Также, с предпринимателями проведена разъяснительная работа, по недопущению стихийной торговли в не отведенных для этого местах. Во время проведения рейда стихийная торговля мясо-молочной продукцией была прекращена.

Нарушители приглашены на очередное заседание административной комиссии для принятия решения согласно действующему законодательству. Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что В Николаеве на улице Соборной работники управления коммунального хозяйства администрации Центрального района Николаевского городского совета провели очередное рейд на наличие фактов незаконной торговли, по итогам которого было составлено 5 админпротоколов.