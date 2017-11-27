Польский хлеб VS Украинский хлеб

Обедал сегодня в самой типичной хате, самой обычной, как говорят- Богом забытой деревне.

Люди наши, замечательные. На столе колбаска, огурчики, помидорчики (конечно же домашнего соления), плавленный сыр Янтарь и сало (куда ж без него). Утку с яблоками не дождался, пришлось уехать, жена с дочкой дома ждали.

Но, я не об этом. Кроме всех этих привычных закусок, естественно, был на столе и Хлеб - всему голова. Ведь Хлеб для нас - это не просто углеводы, не просто еда или закуска к салу.

Для украинца Хлеб - это своего рода религия, фетиш, символ!

И тут, после третьей, кто-то за столом произнёс реплику - до чего, мол, Хлеб польский вкусный.

Я, как человек, имеющий достаточный опыт поездок по всем странам Европы, с оттенком снобизма ответил, что ничего мол особенного, и наш Хлеб - ничуть не хуже, а даже лучше, и вообще, Украина - мировая житница!

Тогда мне сунули под нос кусочек хлеба со словами: «да ты понюхай - он же настоящим хлебом пахнет!». Мало того, давай мне ещё упаковкой вертеть перед глазами.

Хлеб. Страна происхождения: Польша.

В маленькой украинской деревне!!!

Вокруг засеянные поля!!! И в деревенском магазине польский Хлеб, который пахнет настоящим хлебом...

И хорошее настроение сразу куда-то улетучилось...