Николаевские спортсмены выбороли 5 медалей на международном турнире по Бразильскому Джиу-Джитсу Ukraine National Pro

В субботу, 25 ноября, в поселке Южном города Одессы состоялся очередной чемпионат престижной арабской серии «National Pro», в ходе которого пятеро николаевских спортсменов получили награды.

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Проект «National Pro» представляет собой последовательность отборочных национальных чемпионатов по Джиу-джитсу среди профессионалов по всему миру, и организован под патронажем Арабской Федерации Джиу-джитсу UAEJJF.

Известно, что в Украине партнером по проведению Чемпионата выступила Украинская федерация бразильского Джиу-джитсу UFBJJ. Международный турнир собрал множество участников. Были спортсмены из Украины, России, Беларуси, Польши, Бразилии, Канады, Молдовы и других стран.

Что касается николаевских спортсменов, то они получили такие результаты:

Костя Босых- золото, Ваня Лукьяненко - серебро, Миша Криворучко - серебро, Маша Климнюк - серебро и Кирилл Витвицкий - бронза.

Победители чемпионата получат возможность принять участие в чемпионате мира, который состоится в апреле 2018 года.