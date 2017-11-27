В Украине ввели ограничения скорости передвижения автомобилей в населенных пунктах до 50 км/час

Кабинет министров Украины решил внести изменения в Правила дорожного движения и ограничил максимальную скорость в населенных пунктах до 50 км/час.

Об этом говорится в постановлении № 883, которое опубликовано на правительственном портале.

В правительстве отмечают, что такое изменение существенно увеличит уровень безопасности на дорогах.

«На сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/час, а в особых пунктах — 30 км/час. Таким образом принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», — сказано на сайте правительства.

Изменения вступают в силу 1 января 2018 года. До этого времени соответствующие службы должны изменить ограничительные знаки на дорогах.

Напомним, в Украине будут выдавать первые права только на 2 года вместо 30 лет.