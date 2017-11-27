На проекты николаевцев по развитию города планируется выделить около 10 миллионов гривен из городского бюджета

Татьяна Шуличенко На проекты развития города, поданные жителями Николаева, планируется выделить около 10 миллионов гривен из городского бюджета, предусмотренного на 2018 год.

Об этом сообщила директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко в ходе брифинга в понедельник, 27 ноября.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, какая сумма из бюджета города будет выделена на проекты развития города, поданные николаевцами, директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко сообщила, что для реализации проектов, которые выиграют голосование, и будут соответствовать всем требованиям, программой предусмотрено около 10 миллионов гривен.

Стоит отметить, что на «Общественный бюджет» 2018 года всего подано 117 проектов, из которых малых – 50 (на сумму до 200 тысяч гривен), больших – 67 (на сумму от 200 тысяч гривен до 1 миллиона), на общую сумму 56,12 миллионов гривен.

Сообщается, что экспертной группой по вопросам общественного бюджета будет проведен детальный анализ и оценка проектов по содержанию и возможности реализации. Проверка будет с 5 декабря текущего года до 5 января следующего года.

Каждый житель города сможет проголосовать дважды: за малый и большой проекты. Голосование за проекты начнется 2 февраля 2018 года и будет длиться две недели, до 22 февраля. Результаты конкурса будут оглашены до 28 февраля.

Напоминаем, что николаевцы за счет «Общественного бюджета» хотят обустроить спортивные площадки, а также создать спортивную площадку для собак.