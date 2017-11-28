Новой «Мисс Вселенная» стала тренер по самообороне из ЮАР

Титул «Мисс Вселенная» завоевала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской республики, которая стала лучшей в финале конкурса красоты, прошедшего в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает «Сноб».

«Мисс Вселенная» Нель-Питерс участвует в программе Unbreakable, где учит женщин техникам самообороны. Известно, что после того, как она получила титул «Мисс ЮАР», ее пытались ограбить. В прошлом девушка училась в Северо-западном университете ЮАР, где изучала деловое администрирование.

Корону победительницы на голову Нель-Питерс надела француженка Ирис Миттенар, которая стала обладателем титула «Мисс Вселенная» по итогам 2016 года.

В первую тройку лидеров на нынешнем конкурсе кроме Нель-Питерс вырвались Лаура Гонсалес из Колумбии и Давина Беннет из Ямайки. Всего в конкурсе участвовали 92 девушки. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» получила корону и право бесплатно жить в течение года в Нью-Йорке. Также с ней заключат рекламный контракт, в рамках которого она будет участвовать в благотворительных акциях по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что американка plus-size с николаевскими корнями стала участницей нового фешн-шоу.