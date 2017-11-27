Преподаватель николаевской «могилянки» поучаствует в конкурсе на место начальника городского управления образования

Олеся Левченко. Фото: Facebook Преподаватель кафедры политических наук Черноморского национального университета имени Петра Могилы, кандидат политических наук, доцент Олеся Левченко подала документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника управления образования Николаевского городского совета.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, где опубликовала свое видеообращение.

«Риск – благородное дело. Я подала документы на конкурс по замещению вакантной должности начальника управления образования города Николаева!» – подписала видео Левченко.

В само обращении она отметила, что решение участвовать в конкурсе для нее далось нелегко.

Что же касается самой системы образования, то, по словам Левченко, эту систему «поразила болезнь».

– Долгое время находясь внутри системы образования я досконально изучила причины болезни. Почему вирус, поразивший систему образования, оказался таким стойким? Причин несколько. Долгое время система образования нашего города развивалась благодаря силы инерции. Долгое время руководители управления образования не проводили никаких коренных преобразований, они лишь их имитировали. Их решения были фальшивыми, их решения ничего не меняли. Длительная имитация служила ширмой, прикрытием для создания масштабных коррупционных схем, которые успешно реализовывались управлением образования, – отметила Левченко.

– Я знаю причины болезни, я знаю, что нужно, чтобы вылечить эту болезнь. Я понимаю, как это сделать. Я уверена, что я выиграю этот конкурс и наша система образования наконец-то начнет выздоравливать. И очень быстро она встанет на ноги, – резюмировала преподаватель.

Напомним, в ходе отчета руководителей сферы образования, после доклада Анны Деркач Татьяна Казакова и.о. мэра Николаева призвала Деркач написать заявление на увольнение, аргументировав это тем, что та не потянет реформу образования.

После чего профсоюз педагогических работников города Николаева выступил в защиту начальника управления образования Анны Деркач и обратился к исполняющей обязанности мэра Николаева – секретарю городского совета Татьяне Казаковой с просьбой не увольнять их руководителя с должности.

Однако в Николаевском городском совете все же был объявлен конкурс на должность начальника управления образования.