В США пчеловод уничтожил огромное осиное гнездо

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Профессиональный пчеловод и дезинсектор Джад Веррет уничтожил внушительное осиное гнездо насекомых вида Vespula squamosa в американском городке Паттерсон в штате Луизиана, выложил в «YouTube» соответствующее видео с камеры GoPro.

Об этом сообщает «Лига.Новости».

По его словам, ликвидация опасных насекомых - часть его работы, но «на этот раз это было огромное гнездо», обнаруженное на краю поля в заброшенном автомобильном трейлере.

В течение десятков секунд, когда Веррет забрался в их "обитель", осы начали атаковать дезинсектора. Мужчина около 45 минут разбирал по частям гнездо, поливая его инсектицидом.

«Пять или шесть их укусов уложат вас в больницу», - рассказал он, добавив, что на этот раз ему удалось избежать укусов.

Виолетта Чех

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русскийобщество