Завтра Центральный район Николаева на полдня останется без воды

Во вторник, 28 ноября без воды на полдня останется весь центр города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал».

«С 9:00 до 15:00, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет приостановлено водоснабжение в центре города. по проспекту Центральном от улицы Малая Морская к стадиону «Эвис», включая микрорайон Сухой Фонтан», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 ноября ряд домов по улице Бузника остались без водоснабжения из-за технических сложностей работ по замене подключения водопроводной трубы в дом №8.