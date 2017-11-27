Николаевские патрульные проверили дорожные знаки на Херсонском шоссе: есть угроза безопасности водителей

Сотрудники патрульной полиции, во время проверки соответствия имеющихся дорожных знаков схеме организации дорожного движения в месте проведении ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на улице Херсонское шоссе в районе перекрестка с улицей Новозаводская, обнаружили угрозу безопасности водителей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаевской области.

В частности, дорожные знаки, установленные в месте проведения дорожных работ были значительно меньше, чем это предусмотрено законодательством, а также, не имели светоотражающие покрытия и не отвечали требованиям ДСТУ 9587-97.

«За выявленные недостатки ответственное лицо предприятия железной дороги было привлечено к административной ответственности по ч.3 ст. 140 КУоАП «Нарушение нормативов по оборудованию на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах: производство работ, оставление дорожных машин, строительных материалов, конструкций и т.п., а так же не устранение после окончания работ препятствий и не приведение автомобильной дороги, улицы, железнодорожного переезда в состояние, гарантирующее беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов». А также, работниками полиции было выдано предписание на устранение выявленных недостатков в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Кроме этого, патрульная полиция Николаева просит водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении в районе железнодорожного переезда, не превышать скорость и не выполнять маневры обгона вблизи места проведения дорожных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве работники «Укрзалізниці» с 27 ноября до 6 декабря будут укладывать дорожные плиты на железнодорожном переезде в районе Херсонского шоссе.