На Николаевщине к административной ответственности привлечены 1084 руководителя и должностных лица из-за нарушений пожарной безопасности на объектах

В среду, 22 ноября, принято решение о проведении мероприятий реагирования на объектах с массовым пребыванием людей, в результате чего по 20 объектам направлены материалы в Николаевский окружной административный суд из-за нарушений пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, по состоянию на 26 ноября текущего года на территории Николаевской области из 1142 объектов, которые подлежат проверке, проверено 1041. Мероприятия проходят по всем районам области: в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, заведениях здравоохранения со стационарным лечением, домах для людей пожилого возраста и инвалидов и объектов отдыха и оздоровления. Кроме проверок состояния пожарной безопасности и общения с администрацией, специалисты ГСЧС также отрабатывают общие действия персонала и руководителей объектов по подразделениям ГСЧС в случае возникновения разного рода чрезвычайных происшествий и пожаров.

Сообщается, что на сегодня в области за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнения ранее предложенных предписаниями мероприятий, привлечены к административной ответственности 1084 руководителя и должностных лица объектов.

«По результатам проверок по 20 объектам направлены материалы на рассмотрение Николаевского окружного административного суда относительно возможной дальнейшей их эксплуатации с выявленными нарушениями пожарной безопасности, которые не устраняются годами. Касательно дальнейшей их эксплуатации заседания судов состоятся в декабре текущего года», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине спасатели выявили 14 объектов с нарушениями пожарной безопасности, в результате чего иски были направлены в суд.