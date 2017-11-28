В Николаеве и области в рамках оптимизации хотят объединить районные суды в окружные

В Апелляционном суде Николаевской области состоялось совещание председателей районных судов по вопросам оптимизации, т.е. укрупнения районных судов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Согласно полученным материалам по оптимизации сети судов, на базе Центрального районного суда Николаева планируют создать Центральный окружной суд, в состав которого будет входить также Заводской районный суд Николаева. На базе Вознесенского горрайонного суда области будет создан Вознесенский окружной суд, в состав которого войдут Вознесенский, Еланецкий, Веселиновский и Новоодесский районный суд.

Председатель Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун внесла предложение о присоединении Новоодесского суда к Центральному окружному суду Николаева.

«Указанное предложение является целесообразным, учитывая более качественное транспортное сообщение между судами. Кроме этого, большинство населенных пунктов Новоодесского района расположены на меньшем расстоянии до Центрального суда, чем до Вознесенского, жителям района будет удобнее добираться до Центрального суда, что обеспечит им надлежащий доступ к правосудию. Кроме того, на границе Новоодесского и Центрального районов расположено большое количество садовых обществ, участки в которых выделялись жителям Николаева. Учитывая это, споры, возникающие по поводу этого недвижимого имущества целесообразно решать в Центральном окружном суде, а не в Вознесенском. Объединение указанных судов позволит также стабилизировать средний показатель нагрузки на судей Центрального окружного суда, который у судей Центрального районного суда является самым высоким в области», - сообщили в суде.

Указанные предложения направили, помимо прочего, главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка, председателю Апелляционного суда Николаевской области Николаю Меняло, начальнику территориального управления ГСА в области Виктору Сикиринскому.

Напомним, ранее сообщалось, что Снигиревский райсуд прекратил свою работу, в нем осталась одна судья без полномочий.