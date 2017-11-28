«Укртрансбезопасность» проверила перевозчиков в Николаевской области: обнаружен ряд нарушений

В понедельник, 27 ноября, управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области и сотрудники управления Патрульной полиции Николаева провели рейдовую проверку в городе Вознесенске Николаевской области в рамках операции «Перевозчик. Зима - 2017», в ходе которой было проверено 27 транспортных средства.

Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансбезопасности».

Управление «Укртрансбезопасности», отрабатывая многочисленные обращения юридических и физических лиц, за систематические нарушения транспортного законодательства составило четыре акта проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в отношении ФОП «Ярошенко».

Кроме того, работниками патрульной полиции вынесено три постановления за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями и переоборудованные без разрешения компетентных уполномоченных органов в отношении, в том числе, и других перевозчиков.

Также, 24 ноября в Николаевской области в рамках операции «Перевозчик. Зима - 2017» прошла рейдовая проверка соблюдения водителями маршрутных такси транспортного законодательства, касающегося безопасности перевозок пассажиров в зимнее время, перевозки льготной категории пассажиров и тому подобное.

«По результатам проведенных мероприятий выявлен ряд нарушений действующего законодательства, составлено 3 административных протокола по ч.1 ст.164 КУоАП, которая предусматривает штрафные санкции от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, и 7 актов проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, после рассмотрения которых к нарушителям будут применены меры административно-хозяйственного воздействия» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация допустила к конкурсу по областным пассажирским перевозкам из четырех компаний только ФЛП «Ярошенко».