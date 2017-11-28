Обман с контрактами главврачей – очередное дежавю?

Вот так всех обманул бывший мэр и его зам Шевченко!

Я уже несколько месяцев тщетно добивался от Шевченко и начальницы горздрава Шамрай копий контрактов всех городских главврачей. Для чего?

Объясняю: при уходе Гранатурова нас очень технично и подло надурили - когда заканчивались сроки контрактов главврачей, то тайком от нас и минуя конкурс зам Гранатурова Андриенко (ставший на время и.о. мэра) переподписал заново все договора и все главврачи остались еще на три года. Хотя некоторые из "героев" должны быть еще тогда с позором уволены за тотальные поборы, схемы и обдиралово пациентов в своих больницах, а также за громкие уголовные дела сих участием. Не все, конечно - есть и нормальные врачи.

Сроки тех контрактов (у меня есть ксерокопии) заканчиваются 01.01.2018г. Ожидая повтор аферы с тайным переподписанием, я НЕОДНОКРАТНО говорил и Сенкевичу и его заму Шевченко и множество раз писал о том, что крайне необходимо провести в январе открытый конкурс.Для чего- чтобы имели возможность прийти на конкурс другие люди и проводить на отдых хотя бы нескольких представителей старого ОПГ, которое десятилетиями цинично рулит в больницах, наживаясь на несчастьях людей и сказочно богатея (при этом рассказывая нам о крайней нищете в медицине). Пусть и не получилось бы, но важен сам факт - открытости и прозрачности перед громадой, которую перед выборами так ярко обещал Александр Федорович.

То есть Сенкевич был прекрасно осведомлен и в курсе данной проблемы. .И нигде НИКТО не обмолвился из них о переподписании, которое они опять тайно сделали, хотя прекрасно знали о наших многочисленных требованиях!

И вот - на днях я получаю наконец - то копии контрактов - а они почти все (внимание) тайком переподписаны ним еще в апреле месяце 2017 года (1 апреля)!!! То есть не в срок, который наступит только в январе - а намеренно и подло заранее, никому про это не говоря! И теперь все главврачи остаются до 2020 года "керовать" дальше.. А бывшей начальнице горздрава Дергуновой, которая теперь главврач в 4 горбольнице, подписал аж до 2022 года - видать, там хорошо "отконкурсились"...

Интересно, сколько это стоило? О , узнав, мы бы очень удивились..Или можно предположить, что это было сделано просто так? Ага. По слухам, там есть высокий тариф и все главврачи скидывались. Злые языки, знаете ли...А то зачем бы это делать так - втихую?

Вот вам и ваш народный мэр и вечный зам всех меров Шевченко, чудом продолжающий и дальше "работать".

Вот так люди нас просто посылают и дальше продолжают свои схемы. Хотя казалось бы - чего боятся то? Приди на конкурс и расскажи людям, какой ты руководитель и что сделал для больницы, расскажи свою программу развития.. Нет же ничего страшного, правда? Боязно им..ибо у многих столько грехов, что закачаться можно.

Хотя у нас от громады ну очень много вопросов к некоторым главврачам - Демьянову, Волохову и прочим..Просто вопросы от тех, кто лечится в их больницах.

А как же конкурсы - ведь вроде как по закону должны быть? Если и не положены и не прописаны - то Сенкевич нам обещал, что конкурсы будут везде..в крайнем случае общественные слушания.Открытость обещал, демократию.Почему в области есть, а в городе нет? А ну да - тут же мэр был народный, НА ДОВЕРИИ, забываю все время.