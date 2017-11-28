«Сверхмощная военная машина», – Порошенко показал новый украинский БТР-4МВ1

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что БТР-4МВ1 есть новым уровнем украинской военной техники для ВСУ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства добавил, что новый БТР оснащен современной электроникой и системой огня.

«Новый украинский БТР-4МВ1 - сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. БТР усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня. Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», - заявил Порошенко.

Напоминаем, что Украина и Польша разработали ракетную систему для уничтожения вражеской пехоты и вертолетов.