Депутата от «Новой Державы» возмутило, что из-за Талпы вся Украина увидит, как плохо на Николаевщине работает власть

Александр Казарин Депутат Николаевского областного совета от партии «Нова Держава» Александр Казарин возмутился тем, что его коллега из «Блока Петра Порошенко» Михаил Талпа приехал к нему на округ и «на всю Украину» поднял вопрос по аварийной школе в селе Сергеевка Братского района.

Свое возмущение по этому поводу Казарин озвучил в конце заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства облсовета, во вторник, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, по информации Талпы, из-за аварийности здания школы ученики начальных классов вынуждены проводить занятия в неотапливаемом помещении интерната.

- Михаил Талпа приехал в одну из школ – Сергеевскую. Нашел, или кто-то ему подсказал, где есть трещина в здании. Но там были приняты меры еще 1-го сентября! Вызвана экспертная комиссия. Приехали, оценили, детей перевели в другое здание интерната. Условия там не самые лучшие, потому что окна не евро, двери и так далее. Но буквально за пять минут вот это все было сброшено в интернет, в «Преступности.НЕТ»… Поймите, я депутат шести созывов, таких прецедентов не видел, чтобы человек от власти приехал и начинал будоражить вопросы, которыми уже занимаются. Он даже не посоветовался ни с администрацией, ни поставил в известность о том, что он приехал в район, что этот вопрос нужно как-то поднимать и так далее… Таким популизмом заниматься… я бы не советовал никому. Каждый депутат несет ответственность за то, что его избрали и он должен делать дела, а не просто вот это все будоражить. И сегодня в район едет ICTV и покажет вот эту картинку на всю Украину с тем, что власть сегодняшняя работает плохо, - обеспокоился Казарин.

Судя по его словам, больше всего депутата возмутило то, что Талпа поднял проблему его округа.

- Я думаю, что мы как депутаты… я сейчас в другой район приеду и найду… - говорил он.

Михаил Талпа Присутствующий в зале депутат Михаил Талпа заявил, что не намерен замалчивать подобные проблемы.

- Действительно мне поступали звонки, говорят: «Ты же от партии власти, почему ты поднимаешь эту тему?». Потому что я не буду замалчивать! Я – ответственный депутат. Я приехал и увидел проблему. Я обратился на комиссию по образованию. Они создали рабочую группу. Депутаты должны выехать и посмотреть. И мы, облсовет, должны подумать, чем мы можем помочь сегодня этой школе. И выделить деньги на ремонт или, возможно, на то, чтобы в здании интерната установили металлопластиковые окна, сделали нормальное централизованное отопление, - отметил он. – Самое главное, я был в этом здании интерната. Дети 1-4 класса сидят в убитом интернате! Напротив кабинета первого класса находится столовая. И запах кухни полностью на всем первом этаже, потому что там нет вытяжки. Что происходит: дети сидят, учатся целый день, они дышат этим запахом, у них выделяется желудочный сок, и они гробят свое здоровье! И сегодня меня заставляют об этом молчать!

Стоит отметить, что какое-либо решение по этому поводу на комиссии по ЖКХ не принималось, так как данный вопрос и вовсе не должен был рассматриваться. Казарин просто решил возмутиться поступком Талпы «для информации» коллег.

Как известно, Михаил Талпа возглавляет Николаевскую территориальную организацию партии БПП.