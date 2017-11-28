«Нашим лесхозам грозит ликвидация», – в Николаеве работники лесных хозяйств вышли на митинг

Во вторник, 28 ноября, у Николаевской облгосадминистрации состоялось мирное собрание работников государственных предприятий лесного хозяйства Николаевской области, которые выступают против приватизации лесхозов и просят в проекте бюджета на 2018 год предусмотреть финансирование для данной отрасли.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На акцию собралось около 100 человек из разных лесхозов Николаевской области. Работники пришли с плакатами, из которых стало ясно, что люди выступают против ликвидации государственных лесхозов, а также требуют власть защитить леса и выплатить зарплаты.

Лариса Семесько В свою очередь, глава Областного профсоюза работников лесного хозяйства Николаевской области Лариса Семесько заявила, что в лесном хозяйстве назревает социальная катастрофа, причина которой - непродуманная политика со стороны Министрерства аграрной политики и Кабинета Министров Украины.

- За последние годы, особенно 2015-2017 года, в отрасли постепенно назревает социальная катастрофа, которая стала результатом непродуманных действий в вопросах финансирования лесохозяйственных мероприятий, потери Гослесагентством статуса главного распорядителя бюджетных средств, неудачной кадровой политики со стороны Министерства аграрной политики и Кабинета Министров Украины, - сообщила она.

Также, по ее словам, такие действия практически поставили на колени лесоразведение и привели к коллапсу в работе лесохозяйственных предприятий Юга и Востока Украины.

- Как следствие - большое количество специалистов-лесоводов уволены с работы, что поставило под угрозу обеспечение охраны и защиты уникальных рукотворных насаждений в этих регионах. Нашим лесхозам грозит полнейшая ликвидация, - отметила Семесько.

Кроме этого, по словам участников акции, несмотря на многочисленные обращения профсоюза ко всем институтам власти, вплоть до акции протеста под стенами Кабмина и Министерства аграрной политики и продовольствия, финансирование лесохозяйственных работ до сих пор не восстановлено.

Профсоюз, помимо вопроса приватизации хозяйств, обеспокоен дальнейшей судьбой работников предприятий, которые потеряли рабочие места. Так как в области есть некоторые лесхозы, где работники официально работают по два часа, а заработная плата вместо минимальной 3,2 тысячи гривен составляет от 1,9 до двух тысяч гривен.

- Сейчас на предприятии работает 4 человека, а когда я начинал работать, то было 42 человека, такое сокращение произошло с 1993 года, при том что площадь лесхоза составляет 1,7 га, - прокомментировал лесничий государственного предприятия Вознесенского лесного хозяйства Виталий Савчин.

Также, по словам Савчина, высшая власть отказывается слушать и воспринимать доказательства специалистов лесного хозяйства, что, в свою очередь, препятствует быстрому решению сложившихся проблем.

Все свои требования, профсоюз изложил в Резолюции, которая будет направлена в Кабинет министров Украины.

Отметим, что к митингующим из власти никто не вышел, однако сами участники заявили, что у них и не было таких требований, так как помочь они могут «только одним способом - если напишут обращение в Кабмин с просьбой отменить закон «Об одобрении Стратегии реформирования лесного хозяйства на период до 2022 года», которым предусматривается создание новых субъектов хозяйствования с корпоративными правами, предусматривающий ликвидацию государственных лесохозяйственных предприятий с последующей приватизацией лесов.

Напомним, что 23 сентября, работники лесных хозяйств Николаевской области вышли в Николаеве на акцию протеста с требованием восстановить государственное финансирование для обеспечения нормальной работы лесохозяйственных предприятий. Также протестующие направили письмо со своими требованиями Президенту, в Кабмин и народным депутатам Николаевщины.