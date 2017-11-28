Суд закрыл производство по делу херсонца, которого унесло на надувном батуте из Скадовска в Крым

Скадовский районный суд закрыл производство касательно незаконного пересечения границы на надувном батуте 19-летним херсонцем Михаилом Дорошенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Ранее сообщалось, что юношу, которого в августе 2017 года унесло на надувном батуте из Лазурного в Крым, обвиняют в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Так, в августе текущего года он заснул на батуте в море на побережье поселка Лазурное. А волны отнесли его к берегам оккупированного Крыма, где парня задержали русские пограничники.

Отмечается, что молодой человек пробыл в открытом море три дня, получил обезвоживание и тепловой удар. Российские службы после задержания депортировали его в Украине через Ростовскую область. Перепуганный парень за вынужденное пересечение границы был согласен заплатить штраф, но суд закрыл производство в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

«Думали штрафы будут и все другое, а так, слава богу, все нормально закончилось», - прокомментировал Дорошенко.

Напоминаем, что в Николаевской области возле села Черноморка Очаковского района были спасены двое подростков, унесенных в море на надувном матрасе.