«Николаевводоканал» ликвидировал аварию в центре города, подачу воды возобновили

В центре Николаева с 14:00 28 ноября возобновили подачу воды после ликвидации аварии на водопроводе.
Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в «Facebook».
Напомним, что авария произошла 24 ноября, тогда работники водоканала предприняли временные меры по ее ликвидации, чтобы не оставить центр Николаева надолго без воды.
Отмечается, что во вторник ремонтные работы по окончательной ликвидации аварии пришлось начать раньше, чем планировалось.
«Аварийные службы ГКП «Николаевводоканал» начали работы в 8:00 из-за того, что временная заглушка не выдерживала давления, и траншея снова начала наполняться водой. Медлить было нельзя, ведь поток воды начал бы обваливать почву траншеи, и пришлось бы снова проводить земельные работы. Все это привело бы к замедлению окончательной ликвидации аварии на водопроводе. Технической дирекцией было принято решение немедленно начать работы, поэтому водоснабжение в центре города прекратили не в 9:00 утра, как планировалось, а на час раньше. Сейчас работы завершены», - сообщили в водоканале.