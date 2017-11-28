«Николаевводоканал» ликвидировал аварию в центре города, подачу воды возобновили

В центре Николаева с 14:00 28 ноября возобновили подачу воды после ликвидации аварии на водопроводе.

Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в «Facebook».

Напомним, что авария произошла 24 ноября, тогда работники водоканала предприняли временные меры по ее ликвидации, чтобы не оставить центр Николаева надолго без воды.

Отмечается, что во вторник ремонтные работы по окончательной ликвидации аварии пришлось начать раньше, чем планировалось.