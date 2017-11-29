«В сценической части концертного зала возник пожар»: николаевские спасатели провели учения

28 ноября сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели тактико-специальные учения на базе дома культуры ООО «Металлург Юга», расположенном в Корабельном районе города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Николаевской области.

Согласно функциональному назначению данный объект относится к административно-общественным и создан для проведения культурно-массовой работы. Его пожарная опасность состоит в значительном количестве горючих материалов: наличие в зрительном зале деревянной мебели, деревянный пол сцены, немало помещений для хранения декораций.

«По тактическому замыслу учений, в сценической части концертного зала возник пожар, создалась угроза распространения пламени на зрительный зал. На момент прибытия первого подразделения ГСЧС площадь пожара составляет 72 кв.м, в здании осталось 5 работников, которые не могут самостоятельно выйти в безопасную зону», - говорится в сообщении.

Также, администрация и персонал объекта сообщили о пожаре по телефону «101», провели эвакуацию людей из помещений, а также приступили к тушению огня первичными средствами пожаротушения. Дежурными караулами государственных пожарно-спасательных частей, в первую очередь, организован поиск людей, которые не успели выйти в безопасную зону и тушения условного пожара. Развернута работа штаба на пожаре, и привлечены дополнительные силы и средства.

Всего в учениях были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц основной и специальной техники ГСЧС Украины.

Ранее, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара в городской больнице №1 по улице 2-й Экипажной.