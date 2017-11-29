Сборная николаевских юниорок выиграла турнир по футзалу в Каховке и завоевала индивидуальные награды

В воскресенье, 26 ноября в Каховке состоялся турнир по футзалу среди девочек 2004-2005 годов рождения, посвященный 55-летию КЗ «ДЮСШ», победу на котором выборола сборная Николаевской области.

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

Всего в турнире приняло участие 6 команд: 5 из Херсонской области и сборная Николаевской области (основу которой составили воспитанницы ДЮСШ «Спартак»). Команды были разбиты на две группы по три команды. Победители групп встречались в финале.

Групповой этап:

Николаевская область - «Аскания Нова» - 7:0

Николаевская область – ДЮСШ Берислав – 4:3

Финал

Николаевская область – «Колос» (Каховский район) – 4:1

Кроме того, николаевских девочек отметили индивидуальными призами. Лучшим игроком турнира стала Руслана Левченко, а лучшим бомбардиром с 5 забитыми мячами – Ариана Чередниченко.

Состав команды победителей: Лиза Шевченко (вратарь), Руслана Левченко (капитан), Соня Лазаренко, Люда Нестеренко, Диана Мазуренко, Инна Глущенко, Ариана Чередниченко, Аня Берест. Тренеры: В. Ефимако, А.Амелин, А.Кивнюк.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» сыграл вничью в последнем официальном матче в этом году.