Процесс передачи стадиона и здания фехтовального зала в «Парке Победы» в собственность городской громады подходит к завершению

В Николаеве завершается процесс передачи целостного имущественного комплекса, в который входит стадион и здание фехтовальной школы в Парке Победы в собственность городской громады Николаева.

Об этом сообщил вице-губернатор Николаевской области Валентин Гайдаржи на своей странице в Фейсбук.

Так, он заявил, что ожидается внесение изменений в решение Николаевского городского совета №24/7 от 13 сентября 2017 года в части обязательств использования этого имущества исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

«Уже провел встречу с секретарем Николаевского городского совета, исполняющей обязанности мэра города Николаева Татьяной Казаковой. Имеем полное взаимопонимание в вопросе передачи данных спортивных объектов в собственность громады города Николаева. Татьяна Викторовна заверила, что и структуры мэрии, и городской совет готовы способствовать максимальному ускорению процесса, предусмотренного законодательством. Поэтому надеюсь, что на ближайшей сессии депутаты проголосуют за необходимое изменение в ранее принятое решение, что процедурно стопорит завершение процесса согласования документов в Министерстве образования Украины», – написал Гайдаржи.

Также Валентин Гайдаржи сообщил, что в фехтовальный зал, который находится на улице Пушкинской, на данный момент не отапливается. В связи с этим более 200 воспитанников СДЮСШ, ШВСМ и ВУФК временно переведены в оборудованные по всем требованиям залы новой фехтовальной школы.

«Уверен, что после завершения процесса передачи целостного имущественного комплекса, в который входит стадион и здание фехтовальной школы, нам всем вместе удастся повысить статус объекта до олимпийского уровня. Уже сегодня закладываются предпосылки к появлению дополнительных дорожек в зале и др», – отметил вице-мэр.

Напоминаем, что летом текущего года глава Николаевской ОГА Алексей Савченко обговорил с министром образования Украины Лилией Гриневич вопрос передачи в коммунальную собственность Николаева спортивного городка в парке «Победа».