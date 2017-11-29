«Заповедные земли превращают в безразмерный дачный поселок», – журналист обратился к губернатору Николаевщины из-за Кинбурнской косы

Валерий Степанов Заместитель главного редактора газеты «Южная правда» Валерий Степанов еще раз обратился к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко относительно проблем, которые существуют на территории Кинбурнской косы.

Копия обращения Степанова имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Напомним, в первом своем обращении журналист просил Савченко поспособствовать в разрешении проблем Кинбурнской косы, от которых открестилось местное самоуправление в лице Покровского сельсовета и сельского главы Григория Агафонова.

Степанов отмечает, что в ОГА не отмахнулись от его первого обращения и он получил «достойную оценку».

В этот же раз журналист отмечает, что он обсудил проблемные моменты косы с главой Очаковской РГА Сергеем Самоуковым, которые приехал для этого в редакцию «Южной правды».

«Вместе с Сергеем Самоуковым мы приняли решение разработать комплекс мер по наведению порядка на Кинбурнской косе. Вдвоем мы готовы выехать на место, объехать каждый уголок заповедных территорий, чтобы потом доложить вам, какова ситуация на самом деле, и какие меры необходимо принять, чтобы раз и навсегда не утратить природные богатства Кинбурна, достойные не руки временщика, а настоящего рачительного хозяина с государственным подходом, который думает не только о себе, но и на десятилетия, столетия вперед», – отмечает Степанов.

Также он отмечает, что Кинбурн местные власти превращают в безразмерный дачный поселок.