За вас, за нас, и за спецназ «КОРД»

В четверг, 30 ноября, состоится сессия николаевского городского совета, на которой, среди прочих, будет решаться вопрос о выделении софинансирования на покупку двух специальных микроавтобусов для спецназа полиции «КОРД». В связи с тем, что на исполкоме и на комиссии горсовета у некоторых депутатов появился пробел в понимании роли и функций этого спецподразделения, мне хочется восполнить его небольшим «ликбезом» – простым человеческим языком.

Чей «КОРД»?

Некоторые представители власти недоумевали, почему город должен оказывать поддержку спецподразделению, которое работает по всей области. Объясняю, что в нашей стране вот уже два года нет городских управлений полиции, есть одно главное управление – областное. В рамках реформирования правоохранительной системы состоялась ликвидация промежуточного управленческого звена в виде городских управлений, это коснулось и Николаевской области. Известно, что областной центр, хотя и состоит всего из четырех районов, однако полицейская статистика свидетельствует о том, что большинство тяжких и особо тяжких преступлений совершается именно в городе. Координация деятельности и городских, и районных отделов полиции легла на плечи Главного управления Национальной полиции региона, а непосредственно борьба с преступностью на оперативный блок и спецподразделения.

Николаевское спецподразделение КОРД начал свое существование в июне 2017 года и с тех пор его бойцы уже провели 15 блестящих операций по задержанию вооруженных огнестрельным оружием опасных преступников и предоставления силовой поддержки при проведении ряда следственных и оперативно-розыскных действий, благодаря чему только за пять месяцев работы правоохранители изъяли из незаконного оборота целый арсенал вооружения: более тысячи боеприпасов, огнестрельное и травматическое оружие, взрывчатку, а также более четырех килограммов наркотиков.

Кто такие спецназовцы «КОРД»?

Важно запомнить, что они все прошли службу в АТО на востоке нашей страны. Это, полагаю, нужно вынести отдельным пунктом.

Спецназ украинской полиции КОРД (Корпус оперативно-внезапной действия) строился по современным передовым лекалам лучших силовых подразделений мира. По принципам действия он похож на американский SWAT, но со своими особенностями. Сейчас это элитное подразделение с высоким уровнем профессиональной подготовки, жесткими критериями отбора и единым стандартам.

Полицейские, которые приняты на службу в подразделения проведения специальных операций имеют высокий квалификационный уровень и все без исключения участники АТО.

«КОРД» в соответствии с возложенными на Национальную полицию Украина задач и полномочий осуществляет: участие в антитеррористических операциях, проводимых антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины на стационарных объектах, наземном, воздушном, водном транспорте и т.д.; проведение специальных операций по задержанию членов преступных организаций, бандитских формирований и вооруженных преступных групп, а также вооруженных особо опасных преступников, проведение спецопераций по освобождению заложников; осуществление специальных мероприятий по содействию при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

Они регулярно обязаны подтверждать надлежащий уровень физической, профессиональной подготовки, психологического и медицинского состояния. На бойцов «КОРДа» возлагаются дополнительные обязанности: снайпера, специалиста по работе с взрывоопасными материалами, специалиста по высотной подготовке, водолаза, кинолога, парамедика, бричера, водителя бронированной техники, психолога-переговорщика, что и отличает их от других полицейских подразделений особого назначения. Также в обязанности КОРДовцев входит освобождение заложников и охрана физических лиц, где главная задача: сохранить жизнь человека любой ценой.

Сегодня КОРД по своей сути – это штурмовые отряды, которые чуть ли не ежедневно оказываются в ситуациях с высокой степенью риска, задерживая опасных преступников, ликвидируя бандитские формирования и вооружении преступные группы.

А теперь давайте честно…

Хорошо, когда у тебя все хорошо. Хорошо, когда приходишь домой – а дома счастливые дети, заботливая жена, уют и покой. Когда на работе самое страшное – злой начальник и сорванный отчет. Когда твой самый рисковый поступок – перейти дорогу на красный свет.

Так бывает не у всех. Некоторые выбрали себе не профессию, а миссию – защищать закон и порядок. У них работа такая – когда каждая операция – риск для жизни, а самое страшное на службе – гибель товарища, когда дома твои родные понимают, что защищаешь ты не только их, а всех граждан государства, где бы не пришлось выполнять свою работу.

Они свою службу знают. Но и власти важно и нужно поддерживать тех, кто первым стоит на страже против терроризма, и не забывать, что в стране все еще война – поддерживать не только морально, но и технически. Эти автобусы, с особенной конструкцией, приспособленной под их специфические нужды, нужны на самом деле даже не самому «КОРДу», а каждому, кого они должны успеть спасти.